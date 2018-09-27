十八年，“打黑”变“扫黑”
“督导组来了， 文身的都不敢袒开”
“现在黑恶势力最鲜明的特征，就是跟地方党政机关、政法单位的个别人员纠合在一起，有的提供明保护，有的软保护、暗保护。”
王庆峰 2018-09-24
王冰雅 2018-09-24
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