国家工商总局2016年8月公布了消费者权益保护法实施条例（征求意见稿），民用机场的餐饮消费问题备受关注，多家机场做出了“同城同价”的承诺，即商家所经销商品的零售价格，不高于同样品质品牌商品在市区的价格。您如何看待机场候机楼餐饮的物价？

您认为在机场候机楼内用餐，人均消费多少元比较合理？ 10-30元 31-50元 51-70元 71-100元 100元以上 对于机场承诺的“同城同价”的落实情况，您的感受是？ 亲身尝试过 身边有人尝试过 听说过 没听说过 若您认为存在机场候机楼内餐饮消费高的问题，您认为应当如何解决这个问题？ (最少选择1项，最多5项) 物价部门应当加强监管，对不合理的价格进行调整 机场内租金太高，导致餐饮店铺纷纷抬价，因此机场应当降低租金 打破垄断，机场应当引进更多的商家，发挥市场竞争的力量 选择不在机场消费 其他 查看投票结果