“举手表决”作业发不发群？请给孩子独立成长的机会

王剑 2018-09-27

一个人在成长的过程中，犯错不可避免。而每一次犯错，都是一次有可能取得进步的机会，改掉一个错误，都意味着变好了一点点。因此，家长不应当过度担心孩子将会犯错，甚至想方设法帮助孩子避免犯错，而应该在错误出现以后，予以适当的提醒和指导，避免问题重复出现。干涉过多或保护过多，反而不利于孩子的成长和独立。

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国家工商总局2016年8月公布了消费者权益保护法实施条例（征求意见稿），民用机场的餐饮消费问题备受关注，多家机场做出了“同城同价”的承诺，即商家所经销商品的零售价格，不高于同样品质品牌商品在市区的价格。您如何看待机场候机楼餐饮的物价？
您认为在机场候机楼内用餐，人均消费多少元比较合理？
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